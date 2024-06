Meloni arriva al G7 a bordo di una "mini 500" ma rimuove il logo Fiat

G7, Meloni arriva a bordo di una 500 senza il logo Fiat. Stoccata a Elkann e Tavares?

La premier Giorgia Meloni è arrivata sul prato di Borgo Egnazia per l'evento del G7 a bordo di una golf car dal design vintage, ispirata alla classica 500. Accompagnata dall'onnipresente Patrizia Scurti e suo marito, Meloni ha assistito al lancio dei paracadutisti. Ma un dettaglio, rilanciato da Dagospia, non è sfuggito agli osservatori più attenti: la golf car, brandizzata "Garage Italia" è un modello speciale della Fiat 500 "Spiaggina" creato da Lapo Elkann, rampollo della famiglia Agnelli-Elkann.

Nulla di strano, se non fosse che la premier Meloni ha deliberatamente (?) rimosso il logo Fiat dalla 500. Spontaneo allora notare: fra governo e Stellantis non corre buon sangue, quindi dietro questo gesto c'è un messaggio velato ai giovani Agnelli, Lapo e John? Non è un segreto che il governo è in tensione da mesi con Stellantis e il suo CEO Tavares, tra scontri su incentivi e produzione.