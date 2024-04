IA, Meloni cauta: "Non barattiamo la nostra libertà con la comodità"

Roma, Meloni incontra l’Italian Scientists Association:"Serve alleanza fra scienza e politica"

"L'intelligenza artificiale generativa apre scenari con i quali siamo chiamati a confrontarci molto più velocemente di quanto non si stia facendo. L'impressione che ho, è che senza rendercene conto, stiamo barattando la nostra libertà con la comodità: potrebbe essere troppo tardi quando ce ne rendiamo conto. Senza adeguati processi politici, per giudicare quei rischi, rischiamo di arrivare troppo tardi. Il progresso corre in modo estremamente veloce, i processi decisionali tendono a rallentare". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, chiudendo la prima sessione dell'evento "La scienza al centro dello Stato" promosso dalla Italian scientists association (Isa) in corso nella sala Angiolillo di Palazzo Wedekind.

Occorre "un'alleanza tra il mondo della politica e il mondo della scienza" ha proseguito la premier "scienza e politica credo debbano essere alleati per perseguire il bene comune".

L'Italia resta "la patria del genio e della scienza" e "vale la pena ricordarlo, perché è come se questo paese negli ultimi tempi si fosse convinto di aver perso quella capacità". Così la premier Giorgia Meloni, in un passaggio del suo intervento al convegno 'La scienza al centro dello Stato', organizzato dall'Italian Scientists Association (Isa) presso Palazzo Wedekind. "Se si smette di sognare - ha sottolineato la presidente del Consiglio - perde anche la scienza, e l'Italia per un po' di tempo ha dimenticato di sognare, dimenticando alla fine anche quello che è capace di fare. Oggi la nostra sfida principale è tornare a pensare in grande e tornare a credere nel nostro talento".

E aggiunge: "L'Italia deve avere il coraggio di credere nei grandi progetti scientifici e tecnologici. Penso alla grande sfida che l'Italia ha davanti con la candidatura a ospitare l'Einstein Telescope", un progetto "unico che ci permetterebbe di rivoluzionare il modo di osservare l'universo e che avrebbe anche un enorme ritorno in termini occupazionali e di sviluppo del territorio". Per la presidente del Consiglio si tratta di "un'opportunità che non vogliamo perdere, l'Italia - ha spiegato - ha tutte le carte in regole per centrare questo obiettivo, se il sistema Italia decide di lavorarci compatto insieme".