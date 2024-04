Lavoro e salari, Meloni vede i sindacati. Verso il decreto coesione: le novità

Superbonus lavoro, Meloni incontra i sindacati per discutere di assunzioni e sgravi

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi una delegazione del Labour7, il formato che riunisce le organizzazioni sindacali delle Nazioni G7 e dell’UE. Al confronto hanno preso parte Giulio Romani, segretario confederale della Confederazione europea dei sindacati (Ces), Veronica Nilsson, segretario generale del Comitato consultivo sindacale dell'OCSE (Tuac), Luc Triangle, segretario generale della Confederazione sindacale internazionale (Csi), Luigi Sbarra, segretario Generale Cisl, Pierpaolo Bombardieri, segretario Generale Uil, e Francesca Re David, segretario confederale Cgil. Gli esponenti sindacali, riferisce Palazzo Chigi, hanno consegnato alla presidente Meloni una dichiarazione contenente le raccomandazioni ai Leader G7 in vista del vertice di Puglia del 13-15 giugno.

La premier ha illustrato le priorità della Presidenza italiana del G7 in materia di lavoro e politiche sociali, soffermandosi sui principali punti dell’agenda del vertice di giugno. In particolare, la Presidenza italiana intende porre l’accento sull’impatto dell’intelligenza artificiale sul lavoro e sull’impegno dell’Italia sul tema della formazione e aggiornamento professionale per favorire l’adattamento dei lavoratori alle transizioni in corso.

Cosa prevede la super deduzione per le assunzioni

La misura della super deduzione prevede una quota deducibile del costo del lavoro pari al 120%. È prevista una maggiorazione al 130% per giovani, donne e soggetti già beneficiari del Reddito di cittadinanza. Si applica a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma societaria, e ai lavoratori autonomi. Nel Def di aprile, il governo ha previsto che questa nuova forma di incentivazione al lavoro stabile, che ha preso il posto di alcuni incentivi assunzionali del passato scaduti a dicembre, possa interessare circa 380mila imprese.

Arriva il decreto coesione, nella bozza anche il bonus lavoro

Dall'individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione al monitoraggio rafforzato degli interventi, da meccanismi di premialità per favorirne l'attuazione a poteri sostitutivi in caso di inerzia delle amministrazioni. Sono alcune delle misure contenute in una bozza preliminare del dl coesione atteso domani in cdm. La bozza di qualche giorno fa, in 35 articoli, contiene anche dei 'bonus' per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani, donne e nella Zes unica per il Mezzogiorno. Il governo è al lavoro sul tema e sono ancora in corso interlocuzioni e affinamenti.