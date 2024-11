Mercato auto impantanato a ottobre: forte calo in Italia (-9%), Stellantis tira il freno a mano (-16,9%) e cala in Borsa

Mercato auto, anche a ottobre immatricolazioni in calo in Europa

A ottobre 2024, le immatricolazioni di auto nuove nell’Ue hanno invertito, seppur di poco, la rotta registrando un modesto aumento dell’1,1%. La Spagna ha fatto da apripista con una robusta crescita del 7,2%, mentre la Germania si è ripresa con un aumento del 6% dopo tre mesi di calo. Sono stati registrati cali sia in Francia (-11,1%) che in Italia (-9,1%). Lo rende noto l’Acea, l’associazione europea di costruttori di automobili.

Inoltre, secondo quanto rileva Acea, le immatricolazioni di auto elettriche a batteria sono aumentate del 2,4% a 124.907 unità nell'ottobre 2024. Tuttavia, il volume di mercato da inizio anno è rimasto inferiore del 4,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con una quota di mercato totale al 14,4%. Questo calo è stato determinato principalmente da una significativa diminuzione delle immatricolazioni in Germania (-26,6%).

Le immatricolazioni di auto ibride plug-in sono diminuite del 7,2% il mese scorso, dopo i cali significativi in ​​Francia (-26,9%) e Italia (-24,9%). A ottobre, le ibride plug-in hanno rappresentato il 7,7% del mercato automobilistico, in calo rispetto all'8,4% dell'anno scorso. Anche i volumi da inizio anno sono diminuiti, con una diminuzione del 7,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le immatricolazioni di auto ibride elettriche sono aumentate del 17,5% a ottobre, con una quota di mercato salita al 33,3%, rispetto al 28,6% dell'ottobre scorso, superando per il secondo mese consecutivo le immatricolazioni di auto a benzina.

Sempre ad ottobre le vendite di auto a benzina sono diminuite complessivamente del 6,8%. La Francia ha registrato il calo più ripido, con immatricolazioni in calo del 32,7%, seguita dall'Italia con un calo del 10,1%. La Spagna ha registrato un calo più modesto dell'1,6%, mentre la Germania è stata l'unico mercato importante a mostrare una crescita, con immatricolazioni di auto a benzina in aumento del 3,7%. Le auto a benzina ora rappresentano il 30,8% del mercato, in calo rispetto al 33,4% nello stesso mese dell'anno scorso. Il mercato delle auto diesel è sceso del 7,6%, con una quota di mercato del 10,9% lo scorso ottobre. Nel complesso, sono state osservate diminuzioni in quasi due terzi dei mercati dell'Ue.

Stellantis: Acea, a ottobre immatricolazioni -16,7% in Europa

Il gruppo Stellantis ha immatricolato nel mese di ottobre 150.346 vetture in Europa, - 16,7% rispetto a ottobre 2023, e ha conseguito una quota di mercato del 14,4% rispetto al 17,4% dell'anno scorso. Lo rileva l'Acea, l'associazione dei costruttori europei di automobili. Da inizio 2024 Stellantis ha venduto 1.700.846 automobili rispetto a 1.830.469 del 2023 con un calo del 7,1% e una quota di mercato che scende dal 17,1 al 15,7%. Stellantis perde il 2,29% dopo i dati sulle immatricolazioni a ottobre

Ford taglia 4.000 posti di lavoro in Europa

Ford taglierà 4.000 posti di lavoro in Europa entro il 2027. Secondo quanto riportato dall'Ansa le riduzioni riguarderanno in particolare Gran Bretagna e Germania. "Quello che manca in Europa e in Germania è un'agenda politica chiara per far avanzare la e-mobility", ha detto John Lawler, il chief financial officer di Ford, chiedendo incentivi per le auto elettriche e una maggiore flessibilità nei target di emissioni di C02.