Mercato immobiliare: chi è Davide Storniolo, l'influencer italiano del mattone

Chi è Davide Storniolo, l'influencer italiano del mattone punto di riferimento nel mercato immobiliare

Giovane, intraprendente. Davide Storniolo, non solo consulente immobiliare ma anche formatore, imprenditore, broker e investitore, è autore di un libro in vendita in libreria e su Amazon e sta lavorando assieme al suo staff ad altri due libri, in uscita nell’estate 2023. Lo scorso anno è stato premiato per l’anno 2021 con 125 transazioni concluse: un vero risultato sorprendente, e negli anni precedenti con altri primati italiani. Storniolo viene definito spesso l'influencer del mattone perché riesce ad attirare l'attenzione di migliaia di persone suoi social ed è per questo motivo che ha dato vita ad un'academy. Di lui, lo scorso anno, ha parlato Forbes.it ed altre testate giornalistiche.

"Ho voluto raccontare la mia vita con la massima sincerità, mettendo in evidenza i risultati che ho raggiunto e gli sbagli che ho commesso, perché credo che chi sente di avere la mia stessa vocazione ad essere protagonista e la mia stessa "cazzimma" possa imparare dalle mie vecchie debolezze ancor più che dai miei successi. Questo che ora puoi trovare nelle migliori librerie e su Amazon è solo il mio primo libro, ma sono certo che non sarà l'ultimo", racconta Davide Storniolo parlando del suo ultimo libro, che s'intitola "Dal successo alla periferia" con l'introduzione di Diego Fusaro.