Mes, la grande bugia. Una vera e propria "Modalità di Esproprio Sistematico"

L'intervista al Deputato Europeo Marco Zanni (Lega) Mes, Lega: "Soldi italiani per le banche tedesche. Non lo approveremo mai" - Affaritaliani.it direi che per alcuni versi è stata illuminante. Il MES (da me ribattezzato Modalità di Esproprio Sistematico) potrebbe essere considerato come una delle più grandi manipolazioni legislative perpetrate ai danni dei cittadini europei?

Dopo la bocciatura del Parlamento italiano ora sarà bene che gli Stati e la Commissione Europea giochino a carte scoperte perché se con il MES si possono salvare le banche perché esisteste il bail-in? E ancora, in caso di crisi diventa operativo il Meccanismo di Risoluzione Unico (SRM) che è il secondo pilastro dell'unione bancaria. Quest'ultimo garantisce che le banche in dissesto siano ristrutturate in modo ordinato, con costi minimi per i contribuenti e per l'economia. Inoltre ha ragione l'Eurodeputato Zanni quando dice che spetterebbe alla Banca Centrale Europea mettere mano al portafoglio per salvare le banche, il controllo non è della BCE?

Oltre a ciò disponiamo anche del Fondo Unico di Risoluzione (Single Resolution Fund - Srf), che è un fondo, finanziato dalle banche stesse e non dai contribuenti, e interviene per “risolvere” le problematiche delle banche fallite, in pratica sarebbe una specie di polizza di assicurazione, e dato che ci siamo perché non assicuriamo direttamente anche gli amministratori delle banche?”

Se vengono assicurati obbligatoriamente i mezzi di locomozione perché non possono esserlo loro? E, detto questo, parte la domanda: perché dovremmo noi tappare i buchi fatti scientemente dalle varie dirigenze bancarie? Alla fine ci accorgiamo che hanno degli ottimi avvocati che riescono a rimandare o tirare alla lunga i processi per cinque anni così usufruiscono della prescrizione dei reati e poi perché questi soggetti non pagano mai? Riporto alcune parole tratte dal film la Grande scommessa (The big short) “le banche si presero i soldi degli americani e li usarono per accaparrarsi ricchi bonus … , e di quanto accaduto incolparono gli immigrati e la povera gente, questa volta persino gli insegnanti”. Per concludere perché tanto fervore per far firmare il MES? Cui prodest … questa locuzione viene in questo caso usata per chiedersi chi sia l'effettivo beneficiario.