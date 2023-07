Meta, trimestre in crescita da 32 miliardi di dollari. Ombre sulla AI

Meta (Facebook), un buon trimestre superiore alle aspettative

"Abbiamo avuto un buon trimestre", ha dichiarato Mark Zuckerberg, Ceo di Meta (Facebook) presentando agli analisti i risultati del secondo trimestre dell’anno. “Continuiamo a vedere forte coinvolgimento nelle nostre app e abbiamo la roadmap più entusiasmante vista da un po' di tempo con Llama 2, Threads, Reels. Abbiamo nuovi prodotti AI in cantiere e il lancio di Quest 3 in autunno". META, ha superato le stime con i suoi guadagni nei tre mesi e le azioni sono salite di quasi l'8% . 32 miliardi di dollari contro i 31,06 miliardi di dollari previsti dal mercato borsistico. Anche l’utile per azione è stato superiore alle aspettative, 2,98 dollari contro i previsti 2,92.