Meta, Zuckerberg taglia del 5% la forza lavoro negli Usa e caccia i dipendenti a basso rendimento. A rischio quasi 4mila posti 

Meta licenzierà il 5% dei dipendenti meno performanti

Meta ha in programma per quest'anno un taglio del 5% della forza lavoro meno performante. Lo avrebbe annunciato ai dipendenti lo stesso fondatore e amministratore delegato Mark Zuckerberg. Nell'ambito della ristrutturazione, ai dipendenti che ricevono una bassa valutazione delle prestazioni da effettuare entro febbraio, verrà chiesto di lasciare il posto e contestualmente verrebbero effettuate nuove assunzioni per le posizioni rimaste vacanti. Considerato che Meta ad oggi impiega circa 72.000 persone, la scure dei licenziamenti potrebbe abbattersi su 3.600 lavoratori.

“Ho deciso di alzare l'asticella della gestione delle prestazioni e di eliminare più rapidamente i dipendenti con prestazioni insufficienti”, ha dichiarato l'ad Mark Zuckerberg in una nota riportata da Bloomberg. “In genere gestiamo le persone che non soddisfano le aspettative nel corso di un anno”, ha proseguito Zuckerberg, “ma ora procederemo a tagli più ampi basati sulle prestazioni durante questo ciclo”.