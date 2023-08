Mfe, ricavi stabili: l'utile semestrale sale a 87 milioni (+3%)

Mfe-MediaforEurope, la holding che controlla Mediaset, ha chiuso il primo semestre dell'anno con un utile netto di 87,1 milioni di euro, in lieve crescita rispetto agli 84,6 milioni dello stesso periodo dello scorso anno. I profitti sono ammontati a 1,369 miliardi, in linea con gli 1,388 miliardi del primo semestre 2022.

I ricavi pubblicitari lordi sono ammontati a 1,343 miliardi, a fronte degli 1,362 miliardi del primo semestre 2022. I costi operativi complessivi sono stati pari a 1,248 miliardi (-2,2%), l’ebit è salito da 113 a 120,9 milioni. L’indebitamento finanziario netto a fine periodo era pari a 807,6 milioni, in calo rispetto agli 873,3 milioni segnati al 31 dicembre scorso. Il free cash flow è stato positivo per 220,1 milioni. "I risultati economici del secondo semestre includeranno, per la quota di competenza del gruppo, il risultato netto consolidato della partecipazione di Mfe in ProsiebenSat1", ricorda una nota del Biscione.

"Confermiamo la guidance per l'intero anno 2023". Lo ha detto il cfo di Mfe, Marco Giordano, durante la call con gli analisti dopo la pubblicazione dei risultati relativi al primo semestre. Alla luce di "risultati caratteristici" del semestre migliori rispetto alle stime iniziali Mfe conferma l'aspettativa "di consolidare su base annua un risultato operativo, un risultato netto e una generazione di cassa (free cash flow) positivi", spiega il gruppo televisivo in una nota.