Microsoft, ancora effetto cloud sui conti: ricavi +20% a 51,7 miliardi

Il cloud sostiene ancora la trimestrale di Microsoft, conti in crescita, oltre le attese, che però non sono bastati per invertire la rotta del titolo a Wall Street, dove continua a scendere. Ieri, poco dopo la pubblicazione dei conti, perdeva nell'after-hours circa il 5%, dopo il -2,66% registrato durante la seduta; dall'inizio dell'anno alla chiusura di ieri, il titolo ha perso oltre il 14%. Il colosso dei software guidato da Satya Nadella ha registrato ricavi per 51,7 miliardi di dollari nel secondo trimestre, terminato a dicembre, mostrando una crescita annua del 20%.

L'utile netto del periodo è invece aumentato del 21%, raggiungendo i 18,8 miliardi di dollari. Questi risultati hanno superato le previsioni degli analisti, che si aspettavano un fatturato di 50,7 miliardi e un profitto netto di 17,5 miliardi, secondo i dati raccolti da FactSet. A sostenere la performance sono stati soprattutto i ricavi dalle operazioni sul cloud, che sono aumentati del 32% su base annua a 22,1 miliardi di dollari. Il segmento delle infrastrutture cloud, Azure, ha mostrato una crescita del 46%, contro il 48% del trimestre precedente.

Nell'outlook per il trimestre in corso, l'azienda ha stimato un giro d'affari tra i 48,5 e i 49,3 miliardi di dollari, contro i 48,1 miliardi attesi dagli analisti. L'azienda di Redmond è stata uno degli attori vincenti del passaggio al lavoro in modalità remota negli ultimi due anni. Aziende, governi e istituti scolastici di tutto il mondo hanno adottato sempre più frequentemente tecnologie basate sul cloud, molte delle quali vendute proprio da Microsoft. E ora, anche se sta aumentando il numero di aziende che sposta il lavoro in sede, la circolazione della variante Omicron potrebbe ritardare il ritorno alla normalità e continuare a favorire la scelta di strumenti sul cloud.

Al 2025, il business del cloud potrebbe raddoppiare il giro d'affari

In questa cornice, il business dei servizi cloud è uno dei segmenti in più rapida crescita nel settore tecnologico e potrebbe aumentare il giro d'affari da 385 miliardi di dollari registrato nel 2021 a 809 miliardi entro il 2025, secondo i dati della società di ricerca International Data Corp. Secondo i dati di Gartner, Microsoft è la seconda azienda maggiormente attiva nel segmento cloud con una quota di mercato del 20%, dietro ad Amazon, che domina il settore con una quota del 40%.

Negli ultimi anni è aumentata anche la domanda di personal computer, molti dei quali presentano i sistemi operativi Windows di Microsoft. Nell'ultimo trimestre, i ricavi delle licenze Window sono aumentati del 25% nell'ultimo trimestre, mentre le vendite di computer Microsoft Surface sono aumentate dell'8%. Nel tentativo di cavalcare l'onda del successo dei videogiochi e del segmento del gaming, Microsoft ha anche annunciato un'offerta da 75 miliardi di dollari per Activision Blizzard la scorsa settimana.

