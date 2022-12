Microsoft, il gigante tech fa shopping a Londra: acquisito il 4% della Borsa

Microsoft-LSEG, l'accordo durerà 10 anni e sarà incentrato sull'analisi dei dati e dell'infrastruttura del cloud

Il big statunitense del tech e software fa shopping a Londra: Microsoft ha accettato di comprare una quota azionaria di circa il 4% nell'operatore di Borsa attraverso il consorzio Blackstone/Thomson Reuters. L'accordo fa parte di una partnership decennale incentrata sull'analisi dei dati e sull'infrastruttura cloud, che potrebbe fruttare a Microsoft circa 2,8 miliardi di dollari.

Lseg ha osservato che il piano costituirà la base per i programmi di sviluppo dei prodotti e consentirà a Lseg di costruire applicazioni scalabili per raggiungere più rapidamente il mercato e una maggiore portata per i clienti. L'acquisto di azioni sarà soggetto alle consuete approvazioni dell'antitrust e delle autorità di regolamentazione e dovrebbe essere completato nel primo trimestre del 2023.

“Questa partnership strategica è una pietra miliare significativa nel percorso di LSEG verso la trasformazione dell’infrastruttura dei mercati finanziari e dei dati in un’azienda leader a livello mondiale, e trasformerà l’esperienza dei nostri clienti”, ha dichiarato David Schwimmer, Ceo di LSEG.

"Siamo convinti che la nostra partnership con Microsoft trasformerà il modo in cui i nostri clienti scoprono, analizzano e negoziano i titoli in tutto il mondo, creando un valore sostanziale nel tempo. Non vediamo l’ora di realizzare questo potenziale”. LSE prevede che la crescita dei ricavi aumenterà in “modo significativo” nel tempo, con l’entrata in funzione dei nuovi prodotti.