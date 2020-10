Misiani: "Ristoro per le attività? Decreto in 24 ore in Gazzetta"

"Puntiamo ad andare in Gazzetta domani con il decreto con le misure delle categorie interessate. Abbiamo lavorato sabato e domenica e ancora oggi". Lo afferma il viceministro all'economia, Antonio Misiani a Rtl, in merito al decreto per il ristoro dei settori più colpiti. "Si stima un aiuto per 350.000 imprese della ristorazione, bar, spettacolo e sport", aggiunge.

"Ci sarà una differenziazione per chi terrà aperto fino alle 18.00 e chi dovrà chiudere la propria attività h24". ha specificato il viceministro dem. "Il decreto conterrà un contributo a fondo perduto per le 350.000 imprese colpite, che vogliamo dare in automatico, senza bisogno di domanda. Stiamo pensando però - ha spiegato il viceministro - di ampliare la platea delle imprese interessante superando il limite dei 5 milioni di fatturato e stiamo pensando a contributi più generosi rispetto a quelli dati nei mesi scorsi per le attività appartenenti ai settori completamente bloccati".