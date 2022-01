Mobilità, Sony punta sulle auto elettriche: nel 2022 una divisione dedicata

Sony, in arrivo in primavera la divisione Mobility: una società per ridefinire il mercato delle auto elettriche

Una nuova Play Station? No, auto elettriche. La giapponese Sony Group Corp prevede di lanciare una società questa primavera per esaminare l'ingresso nel mercato dei veicoli elettrici, cercando di sfruttare i suoi punti di forza nell'intrattenimento e nei sensori per svolgere un ruolo importante nella mobilità di prossima generazione.

La nuova società, Sony Mobility Inc, arriva mentre il gigante tecnologico giapponese sta "valutando il lancio commerciale" di veicoli elettrici, ha detto il presidente di Sony Kenichiro Yoshida in una conferenza stampa, parlando alla fiera della tecnologia CES negli Stati Uniti.

"Con le nostre tecnologie di imaging e rilevamento, cloud, 5G e intrattenimento combinate con la nostra padronanza dei contenuti, riteniamo che Sony sia ben posizionata come azienda di intrattenimento creativo per ridefinire la mobilità”, ha affermato.

Sebbene la sua posizione un tempo dominante nell'elettronica di consumo sia stata erosa da rivali asiatici come Samsung, la multinazionale giapponese ha ancora un arsenale di tecnologia sofisticata in aree come i sensori critici per la guida autonoma. Rimane anche una delle più grandi società di intrattenimento del mondo, sede di importanti franchise di videogiochi e film. I sistemi audio e di intrattenimento sono sempre più al centro dell'attenzione per i veicoli di nuova generazione.