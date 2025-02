Moda, terremoto in Gucci: Sabato De Sarno lascia la direzione creativa del brand

Gucci, De Sarno lascia la direzione creativa

Colpo di scena in Gucci: Sabato De Sarno non è più il direttore creativo. Ad annunciarlo è il gruppo Kering, proprietario del marchio fiorentino, con una stringata nota stampa nella quale annuncia il termine della sua collaborazione con il direttore creativo. La notizia arriva a poche settimane dalla sfilata co/ed che aprirà la fashion week milanese dedicata alle collezioni donna per il prossimo autunno-inverno. La sfilata del 25 febbraio, fa sapere Kering, sarà presentata dall'ufficio creativo della maison. La nuova direzione artistica sarà annunciata in un secondo momento. Poco dopo l'annuncio dell'addio di De Sarno, il titolo del colosso del lusso francese Kering scivola in Borsa e nei primi minuti di contrattazioni a Parigi lascia sul terreno il 2,76%.

''Vorrei esprimere la mia profonda gratitudine a Sabato per la sua passione e dedizione a Gucci - commenta Stefano Cantino, ceo di Gucci-. Apprezzo sinceramente il modo in cui ha onorato, con profondo impegno, l'artigianalità e il patrimonio del marchio". Aggiunge Francesca Bellettini, deputy ceo di Kering, e responsabile del brand development: ''Ringrazio sinceramente Sabato per la sua lealtà e professionalità. Sono orgogliosa del lavoro che è stato svolto per rafforzare l'identità del marchio. Stefano e la nuova Direzione Artistica continueranno su queste basi a ridefinire la leadership creativa di Gucci e una sua crescita sostenibile".

Il. titolo del colosso del lusso francese Kering scivola in Borsa e nei primi minuti di contrattazioni a Parigi lascia sul terreno il 2,76% In mattinata il gruppo ha annunciato la fine della collaborazione con il direttore creativo di GUCCI, Sabato De Sarno. (