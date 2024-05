Modello 730 semplificato: via ai modelli precompilati. Ecco come funziona

Scatta il via libera per il 730 precompilato semplificato: ecco come funziona

A partire da oggi, 20 maggio, è possibile accedere al 730 precompilato. Ogni anno, l'Agenzia delle Entrate predispone questo modello per i contribuenti, basandosi su dati raccolti da diverse banche dati. L'obiettivo è fornire una dichiarazione teoricamente completa in ogni sua parte.

Tuttavia, potrebbero esserci omissioni o inesattezze da correggere. Il modello precompilato, infatti, non è definitivo: dopo la fase iniziale di sola lettura, iniziata il 30 aprile scorso, ora inizia la fase operativa. In questa fase, il contribuente o l'intermediario fiscale può confermare, modificare o integrare la dichiarazione. Questa fase durerà fino al 30 settembre 2024, ultimo giorno utile per inviare le dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate in via telematica.

Ma come funziona? Innanzitutto è importante ricordare che inviare la dichiarazione il prima possibile permette di ricevere eventuali rimborsi fiscali più velocemente. Nel 2024, anche chi ha un sostituto d'imposta come datore di lavoro o ente pensionistico, può ricevere i rimborsi direttamente dall’Agenzia delle Entrate selezionando l’opzione "nessun sostituto" prima di inviare la dichiarazione. Senza questa selezione, i rimborsi verranno erogati col primo stipendio utile. Oltre ai consueti rimborsi fiscali (contributi previdenziali, spese universitarie, asili nido, ristrutturazioni, ecc.), quest’anno sono previsti anche i rimborsi per il "bonus vista", infermieri pediatrici e abbonamenti ai trasporti pubblici locali (TPL).

L’opzione “nessun sostituto” è valida anche per chi ha un debito fiscale. In questo caso, il contribuente può effettuare il pagamento direttamente tramite l’applicazione online, addebitando l’F24 sull’Iban indicato per il rimborso. In alternativa, è possibile stampare l’F24 precompilato e pagare con le modalità ordinarie. Chi utilizza i sostituti d’imposta vedrà trattenute le somme dovute per le imposte o riceverà i rimborsi a partire da luglio.

L’Agenzia delle Entrate ha stilato una top five dei dati più presenti nelle dichiarazioni: al primo posto ci sono le spese sanitarie (oltre 1 miliardo di documenti fiscali), seguite dai premi assicurativi (98 milioni di dati), le certificazioni uniche di dipendenti e autonomi (75 milioni), i bonifici per ristrutturazioni (10 milioni) e gli interessi sui mutui (9 milioni).

L’interfaccia del modello semplificato, spiega l’Agenzia delle Entrate, è facile da navigare grazie all'uso di termini comuni che indicano chiaramente le sezioni con dati da confermare o modificare: "casa e altre proprietà", "famiglia", "lavoro", "altri redditi", "spese sostenute". Una volta confermate o modificate, le informazioni fiscali saranno automaticamente riportate all'interno del modello.