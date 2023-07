Modello 730 e spese notarili, quali è possibile detrarre e come. Le novità

Spese notarili e Modello 730. Ecco quali si possono detrarre come

Importanti novità per quanto riguarda il Modello 730: le spese notarili sostenute per l’acquisto di una casa possono essere portate in detrazione, anche se con dei limiti di applicazione ed economici. Ecco cosa si può detrarre, come farlo e come riportare gli importi nella dichiarazione.

Si tratta di costi che rientrano tra gli oneri accessori e, come tali, danno diritto a una detrazione Irpef del 19% anche se non è possibile applicare questa percentuale all’intera parcella. Le istruzioni dell’Agenzia delle entrate, oltre a spiegare quale logica va applicata a questo genere di detrazioni, illustrano anche quali quadri vanno compilati per non commettere errori. Il fisco prevede dunque la detrazione di alcune spese notarili, che dipendono dal tipo di atto per le quali sono sostenute.