Rimborso 730 pensionati 2023, quando arriva? Chi ci guadagna

Rimborso 730 pensionati 2023, quando arriva? Ecco quando si riceverà la compensazione dall'Inps sul conto corrente

A breve alcuni pensionati riceveranno direttamente sul proprio conto corrente il rimborso 730. Ad erogarlo sarà direttamente l'Inps nel caso al soggetto siano state imposte troppe ritenute rispetto a quelle dovute. Si ha tempo fino a settembre per fare domanda ed eventuamente modificarla se ci sono degli errori.

Alcune spese sono infatti deducibili, come quelle per la famiglia, studi dei figli, donazioni, spese mediche o per il pagamento del mutuo e dell'affitto di casa. Per i lavoratori il rimborso 730 viene invece erogato direttamente dal datore di lavoro in busta paga.