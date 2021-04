Mondadori, Porro nuovo Ceo.Marina Berlusconi:"Nomina coerente con focus libri"

Via libera dell'assemblea degli azionisti Mondadori al bilancio 2020 e, tra le altre cose, alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione composto da 12 membri, che rimarra' in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio al 2023. Il board e' stato eletto sulla base delle liste presentate dall'azionista Fininvest, titolare del 53,29% del capitale sociale e al 69,85% dei diritti di voto, e da un raggruppamento di azionisti formato da societa' di gestione del risparmio e investitori istituzionali che detengono il 3,769% del capitale.



Nel nuovo cda, tra gli altri, Marina Berlusconi (presidente), Antonio Porro, Pier Silvio Berlusconi e Alessandro Franzosi, con la lista di maggioranza ha conseguito l'80,20% dei voti espressi in assemblea. Il board, riunitosi successivamente all'assise, ha nominato - come da programma - il nuovo amministratore delegato Antonio Porro, conferendogli i relativi poteri di gestione.



“La nomina di Porro "avviene in una linea di assoluta continuità e coerenza. La Mondadori Libri, di cui Porro era gia' responsabile, rappresenta infatti il core business della casa editrice e la fonte di gran lunga principale della sua redditivita”, ha spiegato la presidente Marina Berlusconi, secondo cui la missione affidata al successore di Mauri “non puo' che vedere tra i principali obiettivi la crescita e lo sviluppo, assieme al consolidamento dei risultati raggiunti”.



Il cambio “conferma ancora una volta l'attenzione dell'azienda nel far crescere e valorizzare i talenti professionali al proprio interno”. Porro subentra ad Ernesto Mauri che, sottolinea ancora Marina Berlusconi, ha concluso il proprio impegno 'presentando all'assemblea degli azionisti un bilancio che conferma, con gli eccellenti risultati ottenuti in un anno davvero terribile, il suo valore di manager e il prezioso ruolo avuto nello sviluppo della casa editrice che ha guidato per otto anni”.