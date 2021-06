Monnalisa rafforza la strategia digitale con Jacopo Laganga

Jacopo Laganga è il nuovo digital manager in Monnalisa S.p.A., leader nel settore childrenswear di alta gamma, quotata sul mercato AIM Italia. Laganga vanta un'esperienza pluriennale nel settore fashion & luxury. Laureato in Multimedia Communication e con un master Business Administration, ha maturato un’esperienza di oltre 11 anni nell’ambito del digital marketing, eCommerce e analystics presso multinazionali. In particolare Jacopo ha ricoperto ruoli analoghi e di crescente responsabilità fino a ricoprire la posizione di Global Digital Performance Marketing Manager in Gucci e membro del Client Advisory Board di Rakuten Advertising. In precedenza è stato Project Management & Strategic Consultant in Adacto Digital Native Agency, società specializzata nella realizzazione dei progetti di comunicazione integrata e multicanale, Digital Marketing Manager in Patrizia Pepe e successivamente in Antony Morato a capo del Global eCommerce & brand digital strategy.

Christian Simoni, ad Monnalisa, ha commentato: “Il nostro Gruppo sta rafforzando il posizionamento sui canali social con un piano di azione in linea con il nostro disegno strategico e l’evoluzione dei mercati. Proprio in quest’ottica si inserisce la nomina del nuovo digital manager, a presidio e rafforzamento delle scelte sul marketing digitale, eCommerce e l’integrazione sinergica con gli store fisici. Ringraziamo Jacopo Laganga per aver accettato questa nuovo sfida in Monnalisa confidenti che possa dare un positivo contributo alla crescita del nostro Gruppo.”