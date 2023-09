Moody's, utili delle banche in rialzo. Nonostante la stangata dell'extra-tassa

Moody's, il report rassicura le banche italiane. La crescita non si ferma

Le banche italiane aumentano i propri utili e questo nonostante la zavorra imposta dal governo Meloni della tassa sugli extraprofitti. A dirlo è Moody's che ha pubblicato una stima relativa agli istituti di credito del Paese, facendo emergere un trend piuttosto positivo. Il commento dell’agenzia di rating smorza il timore dell'impatto che il prelievo possa affossare la redditività delle principali banche. Nel suo precedente giudizio, Moody’s aveva scritto anche che, anche con l’imposizione della tassa, "la redditività della maggior parte delle banche per il 2023, al netto dell’imposta sui guadagni straordinari stimata, rimarrebbe al di sopra del reddito netto del 2022".

Incombe però - riporta finanzaonline - una nuova minaccia sulle banche dell'area euro in generale e italiane in particolare. Rivelata dall'articolo di Reuters ECB to tackle excess liquidity in next stage of inflation fight - sources la minaccia porta il nome di Bce, ovvero della Banca centrale europea guidata da Christine Lagarde.

Prosegue infatti la lotta che la banca centrale continua a portare avanti contro la crescita dell'inflazione dell’area euro, – ben lontana, ancora, dal ritmo di crescita del 2% individuato come target dalla stessa Eurotower – parla di un piano di Christine Lagarde e dei suoi volto ad aumentare le riserve obbligatorie che le banche devono detenere presso di essa. Il piano sarebbe strumentale a drenare ulteriore liquidità dal sistema finanziario, dunque in questo modo a frenare ulteriormente il tasso di inflazione dell’Eurozona.