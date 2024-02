Morrisons sfida Aldi e Lidl: applicati prezzi inferiori ai due discount

Uk, Morrisons applica il price match contro la concorrenza con Aldi e Lidl

Morrisons, la quinta catena di supermercati più grande del Regno Unito, seguendo l'onda della convenienza di Aldi e Lidl, ha introdotto un'innovativa segnaletica comparativa sui suoi prodotti, evidenziando prezzi inferiori rispetto ai due discount. Il prezzo "sarà abbinato a quello di Aldi o Lidl, a seconda di quale sia il più economico". Questa tecnica, meglio conosciuta come Price Match, è una strategia diretta al consumatore per captare la sua attenzione, giocando con la sua sensibilità al prezzo.

Al momento la strategia si estende a una vasta gamma di articoli, compresi ortofrutta come banane (5 pezzi, vendute a 78 pound) o carote (1 chilogrammo a 65 pound). Ma anche altri prodotti di prima necessità come cereali, prodotti per neonati e articoli per la pulizia domestica. Dietro il piano c'è anche una minuziosa attenzione della catena e come si legge nella nota: "Morrisons controllerà i prezzi due volte a settimana e, se necessario, li adeguerà, come avviene per altri programmi di corrispondenza prezzo dei supermercati".

Rachel Eyre, direttore clienti e marketing di Morrisons, sottolinea l'impegno nell'offrire qualità e convenienza ai clienti, assicurando che centinaia di prodotti siano al pari o più convenienti rispetto a quelli offerti da Aldi e Lidl. "Ci auguriamo che questa nuova campagna metta a fuoco la nostra qualità e il nostro valore in modo ancora più evidente per i nostri clienti”.

I prodotti Morrisons Price Matched si possono trovare nei negozi Morrisons Supermarket, online e Click & Collect, ma i prodotti non verranno abbinati su Morrisons Daily, Morrisons at Amazon, Deliveroo o qualsiasi altro canale di terze parti. Inoltre, Morrisons ha anche rafforzato il legame con i produttori inglesi, includendo nel Price Match anche prodotti locali come carote, carne macinata e latte. La nuova iniziativa è disponibile nei negozi Morrisons Supermarket, online e tramite Click & Collect, garantendo un risparmio tangibile senza compromettere la qualità.