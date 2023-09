Aldi alla conquista degli USA, punta a 2.800 negozi entro il 2024

Aldi arriverà a gestire 2.800 supermercati negli Stati Uniti entro il 2024

Aldi continua la sua espansione negli Stati Uniti acquisendo i supermercati di Southeastern Grocers di Jacksonville, in Florida. L'operazione che si concluderà nel 2023 riguarderà 400 punti vendita, principalente a marchio Winn-Dixie e Harveys negli stati dell’Alabama, Florida, Georgia, Louisiana e Mississippi. Il prossimo anno Aldi arriverà quindi a gestire circa 2.800 negozi negli USA il prossimo anno.

Alcuni negozi cambieranno marchio con quello di Aldi mentre altri manteranno l'insegna attuale. "Come Aldi, i supermercati Winn-Dixie e Harveys vantano una lunga storia e un’ampia clientela fidelizzata nel Sud-Est, – ha dichiarato Jason Hart, CEO di Aldi USA - è il momento giusto per consolidare il nostro slancio di crescita e aiutare gli abitanti di questa zona a risparmiare sul carrello spesa". Stando a un sondaggio di Progressi Gocer, Aldi negli USA è al 24esimo posto tra i supermercati con 18,2 miliardi di dolalri di ricavi nel 2022 mentre Winn-Dixie e Harveys insieme si trovano in 39esima posizione con 9,6 miliardi di dollari di ricavi.

Si ritiene che nei prossimi anni ci sarà un'ulteriore concentrazione fra supermercati. L'operazione di Aldi è infatti simile a quelle realizzare da Kroger con Albertson, Amazon con Whole Foods e lo stesso marchio di discount con Southeastern Grocers. Aldi non esclude poi che in futuro potrebbe esserci un maggiore sviluppo al dettaglio delle specialità dei prodotti.