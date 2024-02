Morselli sui voli privati mentre tagliava i costi: accuse all'ad dell'ex Ilva

Acciaierie d'Italia, l'ad Morselli e i benefit da più di 200mila euro

Nel tumulto finanziario di Acciaierie d'Italia, ad aumentare le tensioni ci sono anche i benefit dell'ad Lucia Morselli. A fronte di un debito mastodontico di 3,1 miliardi di euro, Morselli avrebbe destato non poco scalpore per le sue scelte di viaggio.

Come riportato dal Corriere del Giorno, mentre Acciaierie d'Italia lotta per saldare debiti scaduti e non, l'ad Morselli, volerebbe solo con voli privati della compagnia AvioNord, con una bolletta che ammonta a 213.500 euro, in parte finanziata anche con denaro pubblico. Non proprio un atteggiamento in linea con le politiche dei tagli avviate dalla manager.

La situazione finanziaria critica, emergente dal ricorso depositato dagli avvocati di Acciaierie d'Italia Spa, sottolinea la gravità della situazione: debiti commerciali scaduti per 548 milioni di euro, e debiti non scaduti per 508 milioni di euro. Tra i creditori primari spiccano nomi importanti come Ilva in AS, Unicredit, Snam, Eni, Enel e A2A. In questo contesto, la scelta della Morselli di viaggiare su voli privati di lusso appare ancor più discutibile.

D'altro canto già in passato Lucia Morselli non è mai stata immune dalle critiche, soprattutto per la sua particolare attitudine sul luogo di lavoro. Sempre come scrive il Corriere del Giorno, che riporta un episodio significativo, la Morselli, dopo aver assunto il ruolo di amministratore delegata di Arcelor Mittal Italia, si presentò per incontrare il procuratore di Taranto. Durante questa occasione, la Morselli disse: “Quando c’è da tagliare in un’azienda chiamano me, perchè è la mia specialità”. Tuttavia, in un periodo così critico, la gestione responsabile delle risorse pubbliche e il rispetto verso i creditori dovrebbero essere prioritari, ponendo fine a un capitolo di sprechi e incongruenze finanziarie presso Acciaierie d'Italia.