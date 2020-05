Mossa (Banca Generali): "Ho investito in BTP Italia, bene supporto a economia"

L'intervento di Gian Maria Mossa al Business Tech Forum del Sole 24Ore

"Qualsiasi iniziativa a supporto dell'economia reale va benissimo. Il Btp Italia l'ho sottoscritto, ognuno di noi deve fare la propria parte, ma ci sono dei modi anche più veloci per far arrivare la liquidità all'economia reale, anche senza l'intermediazione dello Stato". A dichiararlo è Gian Maria Mossa, Amministratore Delegato di Banca Generali, intervenuto al Business Tech Forum del Sole 24 Ore, come riportato da Radiocor Plus.

"Noi per esempio a giugno lanceremo due veicoli in cui il risparmiatore potrà investire al 70%-80% sul debito e il resto in capitale che riguardano imprese con fatturato tra 5 e 15 milioni", ha aggiunto il numero uno della banca private. "Ci saranno benefici fiscali: siamo i primi ad avere fatto un ragionamento su un'iniziativa di questo tipo: vogliamo operare a favore dell'economia reale ma senza fare brutti scherzi ai risparmiatori".

"Il risparmio degli italiani è uno dei pilastri su cui si basa il nostro Paese - ha sottolineato il manager -. Se escludiamo immobiliare e partecipazioni sono 3600 miliardi di euro, cioè due volte il pil. Ma servirebbe maggiore efficienza nell'allocazione dei patrimoni: ci sono esigenze di breve termine ma anche di lungo termine".