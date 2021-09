Mps,audizione del ceo di UniCredit Orcel in Commissione banche il 14 settembre

C’è un appuntamento fra la fine dei 40 giorni per la due diligence sul Montepaschi di Siena (e un probabile consiglio di amministrazione di UniCredit per una prima analisi dei numeri della banca toscana) e la trattativa in esclusiva (che quasi sicuramente verrà prorogata) fra Piazza Gae Aulenti e il Tesoro sull’operazione di acquisto del gruppo amministrato da Guido Bastianini.





Ed è l’audizione dell’amministratore delegato di UniCredit Andrea Orcel davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, audizione voluta direttamente dalla presidente pentastellata dell’organo Carla Ruocco.

Secondo quanto risulta ad da Affaritaliani.it, l’audizione del banchiere si svolgerà il 14 settembre a Palazzo San Macuto, sede delle riunioni della commissione.

Non è ancora chiaro se tutta l'audizione sarà pubblica o in parte secretata.

Prima di Orcel sarà nuovamente audito anche l’amministratore delegato del Mediocredito Bernardo Mattarella, l’istituto controllato al 100% da Invitalia che è entrato in data room sul Montepaschi di cui rileverà circa 150 filiali al Sud.

@andreadeugeni