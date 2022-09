Mps e l'aumento di capitale, Anima verso il sì: il titolo vola in Borsa

Mps, il titolo entra in asta di volatilità per eccessivo rialzo

Boom del titolo del Monte Paschi di Siena a Piazza Affari: per la banca senese, partecipata dallo Stato, la seduta di lunedì 12 settembre è più che spumeggiante. Ora, a metà mattina, il titolo è stata sospeso per eccesso di rialzo, dopo aver segnato un progresso teorico del 21,6% e un ultimo prezzo di 0.3688 euro poco dopo le 11. Questa mattina l'istituto bancario senese aveva aperto la seduta in sprint, segnando un aumento del 10% a 0.33 euro.

La corsa del titolo è partita in realtà già venerdì quando sul listino milanese guadagnava il 6.8%. A far scattare la banca senese sono state alcune indiscrezioni stampa riguardo all'aumento di capitale che il Monte dei Paschi dovrà annunciare entro la fine di ottobre, e l'invito del ceo Luigi Lovaglio, in un'intervista a Mf, a investire.

La banca potrebbe infatti incontrare lungo la strada un nuovo alleato: a tendere la mano alla banca senese ci sarebbe Anima Holding, la società di gestione del risparmio, forte di una cassa di 350 milioni di euro, che potrebbe essere pronta a mettere sul piatto una cifra tra i 150 e i 250 milioni di euro. Lo ribadisce oggi il Corriere della Sera. “Mps ha un enorme potenziale e farà emergere in modo risolutivo il proprio valore", ha detto sabato il ceo di Mps, Luigi Lovaglio. Per il banchiere l'ingresso di anchor investor è "un'opzione che guardiamo con interesse" mentre non e' da escludere che banche interessate all'M&A "possano affacciarsi" gia' durante l'aumento.