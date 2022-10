MPS, confermate le anticipazioni di Affari: 4125 richieste di esodo volontario

Rilancio MPS: il piano iniziale prevedeva 3.500 esodi volontari

Le richieste di esodo volontario presentate a MPS da parte dei lavoratori sono 4.125, quindi, come anticipato da affaritaliani.it, ben 625 in più rispetto alle 3.500 da chiudere entro novembre secondo il piano industriale.

Lo hanno confermato i sindacati, che oggi, 4 ottobre, hanno incontrato l’azienda, per fare il punto sulla manovra di esodo e sul Fondo di Solidarietà, come da accordo stipulato lo scorso 4 agosto.

“Le adesioni totali a livello di Gruppo sono state pari a 4.125, di cui 110 inerenti all’esodo e 4.015 relative al Fondo. L’Azienda si è riservata la possibilità di analizzare ancora qualche giorno i dati, per assumere le conseguenti decisioni in merito all’accoglimento delle domande”, spiega la nota delle rappresentanze sindacali FABI, First Cisl, CGIL FISAC, Uilca e Unisin.

Ora sarà MPS a decidere quante delle domande aggiuntive accogliere, visti i rilevanti risvolti economici dell’operazione. Una decisione che i rappresentanti dei lavoratori chiedono sia celere e a valle di “una attenta valutazione degli impatti economici ed organizzativi, al fine di individuare le migliori soluzioni a favore delle Lavoratrici e dei Lavoratori”.