Mps, contatti Mef-Bruxelles e il titolo fa boom in Borsa

Monte dei Paschi di Siena, il titolo vola alle stelle dopo l'annuncio sull'avvio dei contatti con il Mef

Mps, dopo essere finito in asta di volatilità a Piazza Affari, torna in negoziazione con un rialzo teorico del 12,64%. Il titolo della banca senese ha toccato un massimo di 0,909 euro nella prima ora di contrattazioni dopo che ieri l'istituto ha annunciato che sono stati avviati contatti con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di riavviare le interlocuzioni con Dg Comp.

Comunque, il 4 novembre scorso, fornendo i conti dei primi nove mesi, con una situazione patrimoniale migliorata, la banca aveva diffuso una nota in cui annunciava come il Cda avesse “dato avvio alla revisione del piano industriale in vista anche di un aumento di capitale da realizzarsi a condizioni di mercato”.