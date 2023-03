Mps, il governo indicherà Lovaglio come ad e Maione presidente

Mps, Lovaglio ancora AD e Maione presidente

In attesa di definire la lista dei membri che andranno a comporre il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena, trapela che il governo avrebbe indicato come amministratore Luigi Lovaglio, cui viene riconosciuto l'ottimo lavoro svolto in questi anni, soprattutto con il successo dell'aumento di capitale. Per quanto concerne la presidenza, come riporta Dagospia, verrà indicato Nicola Maione, già membro del board ed ex presidente di Enav.

Intanto Sgr e investitori istituzionali hanno depositato liste di minoranza di soli candidati indipendenti per il rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Banca Monte dei Paschi di Siena previsto nella prossima assemblea ordinaria dei soci. I gestori che hanno presentato le liste sono titolari di oltre l'1,3% delle azioni ordinarie della società. La lista presentata per il consiglio di amministrazione è composta da: Marco Giorgino, Alessandra Giuseppina Barzaghi, Paola De Martini. La lista presentata per il collegio sindacale è composta da: Sindaco effettivo Enrico Ciai, Sindaco supplente Piera Vitali.

Lo comunica il coordinatore del Comitato dei gestori, Emilio Franco, per conti di: Arca Fondi SGR, BancoPosta Fondi SGR, Eurizon Capital SA, Eurizon Capital SGR, Fidelity Funds, Fideuram Asset Management (Ireland), Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR, Interfund Sicav, Mediolanum Gestione Fondi SGR.