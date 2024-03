Mps: il governo vende un altro 12,5%, incasso potenziale da 670 mln

Mps, il governo vende un altro 12,5% e la quota del Mef scende nettamente sotto il 30%

Il governo si prepara a far cassa. A distanza di circa 4 mesi e mezzo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha finalmente deciso di fare un ulteriore passo indietro nel capitale di Monte dei Paschi. Dopo il primo incasso di oltre 900 milioni di euro per il 25% di Mps, ora il Mef si prepara a un nuovo (e molto utile per i traballanti bilanci dello Stato) profitto.

Nel dettaglio, il Mef ha avviato una procedura accelerata di raccolta ordini 'Accelerated Book Building - ABB' per la cessione di n. 157.461.214 azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena corrispondenti a circa il 12,5% del capitale sociale della banca, attraverso un consorzio di banche costituito da BofA Securities, Citigroup Global Markets Europe AG, Jeffries e Mediobanca in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners.

L'obiettivo, si legge in una nota, "è promuovere il collocamento delle suddette azioni presso investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali esteri". Nell'ambito dell'operazione è previsto che il Mef si impegni con i Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners a non vendere sul mercato ulteriori azioni della Banca per un periodo di 90 giorni senza il consenso degli stessi Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners e salvo esenzioni, come da prassi di mercato. I termini finali dell'operazione saranno comunicati al termine del collocamento.

Il collocamento del pacchetto di azioni Mps di proprietà del ministero delle Finanze sta avvenendo a un range di prezzo compreso tra 4,15 euro e il prezzo di chiusura odierna di Borsa, cioè 4,256 euro. E' quanto apprende Radiocor da fonti di mercato. Al livello minimo lo sconto sul prezzo di chiusura è del 2,5% circa. Se la vendita delle 157 milioni di azioni, pari al 12,5% del capitale, avverrà a questi valori l'incasso per il Tesoro si aggirerà tra 653 e 670 milioni di euro. A valle dell'operazione il Mef manterrà una quota del 26,7%.