Mps, il Mef vuole vendere la banca e cerca un partner industriale

Le anticipazioni di Affaritaliani.it trovano conferma. Il governo ha intenzione di vendere Mps e di trovare un partner industriale, non di diluire ulteriormente la propria quota. La chiamata proviene dalla Svizzera, ma il tema è strettamente italiano. Si informa che nei mercati finanziari internazionali è arrivato l'ordine di muoversi rapidamente. Il governo italiano intende procedere rapidamente con la vendita della sua quota restante, il 39,23%, in Monte dei Paschi di Siena. Dopo aver ceduto il 125% delle azioni della più antica banca del mondo all'inizio di novembre 2023, Roma vuole ora ridurre al minimo la sua partecipazione. Ci sono due opzioni. Questo è quanto riporta l'Economia del Corriere. La prima opzione, politicamente allettante, coinvolge la creazione di un terzo polo bancario nazionale: sarebbe un significativo passo avanti verso l'aumento della concorrenza in un settore strategico come quello del credito. Sarebbe un punto di vanto per il governo e una mossa da ricordare per il futuro.

Tuttavia, se non si trovasse un partner industriale presto, si opterebbe per la via del mercato. Il governo sembra determinato a agire rapidamente. Questo è ciò che si sottolinea dall'estero: al momento, un'offerta anche sostanziale di azioni di Monte dei Paschi di Siena troverebbe facilmente acquirenti attraverso un'operazione di accelerato bookbuilding. Meno di quattro mesi fa, in circostanze meno favorevoli, il Ministero dell'Economia offrì il 20% del capitale di Mps, ma visto il forte interesse, aumentò l'offerta al 25%. Da allora, la percezione del mercato nei confronti di Mps è ulteriormente migliorata, soprattutto grazie ai risultati finanziari del 2023 presentati il mese scorso.

Monte dei Paschi ha chiuso con un utile netto superiore a 2 miliardi di euro e prevede di pagare un dividendo agli azionisti con due anni di anticipo rispetto al piano industriale, segno di una ritrovata redditività. Se l'assemblea del 1 aprile approverà la proposta e la BCE darà il via libera da Francoforte, lo Stato italiano incasserà quasi 125 milioni di euro di dividendi il 20 maggio, a meno che non abbia già venduto. Tuttavia, sembra che ci sia fretta. Gli attori del mercato italiano che potrebbero essere interessati sono pochi e dichiarano tutti di non essere interessati. Intesa Sanpaolo non può partecipare a causa delle restrizioni antitrust, mentre Unicredit potrebbe essere interessata ma ha già declinato un'offerta simile due anni fa. Inoltre, Banco Bpm ha sempre negato interesse per Mps.

Il CEO Giuseppe Castagna ha recentemente completato una difficile ristrutturazione aziendale, quindi perché dovrebbe rischiare un'altra fusione? Castagna ha dichiarato più volte che il mercato non apprezza storie di fusione e salvataggi, e attualmente il Banco Bpm gode di una solida capitalizzazione e di uno dei più alti dividend yield in Europa. Il campo si sta restringendo, quindi potrebbe essere necessario guardare altrove. L'Unipol di Carlo Cimbri è un possibile candidato, anche se finora ha smentito interesse per Mps. Tuttavia, il governo sembra determinato a esplorare tutte le possibilità prima di cedere la sua quota in modo da non disperdere il capitale del Monte senza prima esaminare tutte le opzioni industriali. La costruzione di un grande gruppo finanziario integrato è un progetto a lungo termine. Resta da vedere quale sarà la mossa successiva e come verranno influenzate le decisioni politiche.