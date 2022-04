Mps, l'ex Ad Bastianini fuori da Cda: approvato il bilancio, utile per 310 mln

Mps, l'ex Ceo Bastianini escluso dal Cda: al suo posto il candidato del Mef Stefano Di Stefano

L'assemblea di Mps ha deliberato la revoca di Guido Bastianini dal consiglio di amministrazione di Mps e la nomina, al suo posto, di Stefano Di Stefano, candidato proposto dal Mef, oltre confermare il consigliere delegato Luigi Lovaglio, già cooptato dal Cda il 7 febbraio scorso in occasione del ritiro delle deleghe a Bastianini.

I soci, si legge in una nota, hanno inoltre deliberato di respingere le due azioni di responsabilità promosse da Bluebell Partners, la prima contro gli ex vertici Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, con una percentuale del 93,745%, e la seconda nei confronti di tutti gli attuali consiglieri in carica, ad esclusione di Lovaglio, con una percentuale del 93,784%. Decisivo nel respingere le azioni di responsabilità l'orientamento del Tesoro, titolare del 64% circa del capitale, anche se la sua incidenza sul voto non è desumibile in assenza di indicazioni da parte di Mps del capitale complessivo intervenuto in assemblea. Tra le delibere approvate anche il bilancio 2021, chiuso con un utile consolidato di circa 310 milioni di euro.

