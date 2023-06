Mps sotto i riflettori, Maione: "Possibile pivot nel terzo polo bancario"

Mps torna protagonista, Maione: "Si può creare un terzo polo bancario”

Si riaccende il risiko bancario e il titolo di Mps è di nuovo sotto i riflettori di Piazza Affari: a metà seduta la crescita è dell'1,77% a 2,299 euro. A pagare le parole del neo presidente Nicola Maione sulla possibilità che la banca possa tornare protagonista nella grande partita del terzo polo.

Nell'intervista rilasciata al Sole 24 Ore questa mattina il manager, oltre a fare il quadro della ripartenza dell’istituto, all’insegna dei migliori auspici: “Oggi Mps non ha più la necessità di aggregarsi per motivi di solidità ma ci sono invece tutte le condizioni per proseguire a far emergere il reale valore e a guardare in prospettiva", rilancia il risiko sottolineando che Mps si prepara a imporsi come “pivot per creare un terzo polo bancario dietro Intesa Sanpaolo e UniCredit”.