X, Musk: tagli al personale, pressing sull'ad Yaccarino per ridurre costi

Elon Musk licenzia ancora: tensioni con la Ceo Linda Yaccarin

I rapporti tra il magnate di Tesla, Elon Musk, e Linda Yaccarino, amministratrice delegata della piattaforma X, si fanno sempre più tesi. Anzi, i due sarebbero proprio ai ferri corti viste le recenti pressioni esercitate su Yaccarino, che, sotto richiesta dello stesso Musk, è stata costretta ad apportare tagli al personale per incrementare le vendite e ridurre i costi.

Tra i licenziamenti più clamorosi c'è sicuramente quello di Joe Benarroch, head of business operations and communications, ritenuto responsabile di un rilascio troppo frettoloso e poco chiaro della funzione per la pubblicazione dei contenuti per adulti sul social. A sostituirlo l’attuale responsabile degli affari governativi globali Nick Pickles, ex candidato al parlamento britannico. E il deus ex machina di questa operazione sarebbe ovviamente il proprietario dell’ex Twitter, Elon Musk.

E da qui il Ceo ha anche deciso di introdurre una figura a lui molto vicina, Steve Davis, che nel 2023 era anche in pole position per il posto di Ad di Twitter prima che la scelta ricadesse su Musk. Il manager, ad di Boring Company, aveva collaborato ai maxi licenziamenti nell'azienda tra il 2022 e il 2023, subito dopo l'acquisizione da parte del miliardario, e sarebbe stato chiamato proprio per attuare un altro piano di tagli.