Musk, salta l'acquisizione di Twitter: il titolo crolla a WS, rimbalza Tesla

Stop alla maxi offerta da 44 miliardi lanciata da Elon Musk su Twitter. Il patron di Tesla e Space X, attraverso un post, frena sull'acquisizione dell'ambito social network, rivelando che "l'operazione su Twitter è temporaneamente sospesa in attesa di dettagli a supporto del calcolo che gli account spam o fake siano effettivamente meno del 5% degli utenti". Poco fa, sempre Musk, ha ribadito di essere "ancora impegnato" nell'acquisizione.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn