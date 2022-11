Musk vuole tagliare metà dei dipendenti di Twitter: a rischio 3.700 posti

Musk vuole licenziare metà dei dipendenti di Twitter

Elon Musk prevede di eliminare circa 3.700 posti di lavoro in Twitter. Si tratterebbe della metà della forza lavoro della società di social media, nel tentativo di ridurre i costi dopo la sua acquisizione da 44 miliardi di dollari. E' questo il clamoroso retroscena raccolto da Bloomberg, secondo cui il bizzarro miliardario sudafricano mira a informare già domani 4 novembre il personale interessato dalla procedura. Non solo: i dipendenti "superstiti" dovranno anche dire addio allo smart working, perché Musk - salvo eccezioni - pretende il lavoro in presenza.

Ai lavoratori licenziati verranno offerti 60 giorni di indennità di fine rapporto, hanno affermato due delle persone raggiunte da Bloomberg. Musk è sotto pressione per trovare il modo di tagliare i costi di un'attività per la quale dice di aver pagato in eccesso. Il miliardario ha accettato di pagare 54,20 dollari per azione ad aprile proprio mentre i mercati sono crollati. L'intero comparto tech è sotto pressione: Meta è ai minimi da otto anni, Amazon non è più una trillion dollar company, il Nasdaq continua a ritracciare e Alphabet arranca.

Per questo Musk ha cercato per mesi di abbandonare la transazionee, sostenendo che la società lo ha ingannato sulla prevalenza di account falsi. Twitter ha fatto causa per costringere Musk a mantenere il suo accordo e nelle ultime settimane Musk ha ceduto, rassegnandosi a chiudere l'accordo nei termini concordati. L'accordo take-private si è concluso giovedì.

I dipendenti di Twitter si sono preparati per i licenziamenti da quando Musk ha assunto il potere e ha immediatamente estromesso gran parte del team dirigenziale, tra cui l'amministratore delegato Parag Agrawal, il capo delle finanze Ned Segal e i membri dello staff legale senior Vijaya Gadde e Sean Edgett. Nei giorni successivi, altre partenze hanno incluso il Chief Marketing Officer Leslie Berland, il Chief Customer Officer Sarah Personette e Jean-Philippe Maheu, vicepresidente delle soluzioni client globali.

Musk si è autoproclamato "Chief Twit" nella sua biografia sul social network. Bloomberg ha riferito in precedenza che avrebbe assunto lui stesso il ruolo di CEO ad interim. Ha anche sciolto il consiglio di amministrazione della società ed è diventato amministratore unico, dicendo in seguito che è "solo temporaneo". Durante il fine settimana, alcuni dipendenti con posti di lavoro di direttore e vicepresidente sono stati tagliati, hanno detto persone che hanno familiarità con la questione. Ad altri leader è stato chiesto di fare elenchi di dipendenti nei loro team che potrebbero essere tagliati, hanno detto le persone consultate da Bloomberg.