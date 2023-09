Mutui, bollette e scuola: stangata d’autunno da 1.600 euro in arrivo

Rincari in arrivo per le famiglie italiane: tutti gli aumenti in vista dell'autunno

Bollette, alimentari, scuola, benzina e ristorazione: l'autunno si avvicina e porta con sè brutte sorprese per le famiglie. Gli italiani andranno infatti incontro a una stangata da 1600 euro complessivi a nucleo. A rivelarlo è Assoutenti che, alla luce del nuovo andamento di inflazione e carburanti, ha aggiornato le stime sulle spese che attendono le famiglie da settembre fino a fine anno, prendendo in esame vari fronti.

Oggi i prodotti alimentari nel loro insieme, rileva l'associazione dei consumatori, "costano il 10,1% in più rispetto allo scorso anno, un trend che se dovesse confermarsi anche nei prossimi mesi porterebbe la spesa per cibi e bevande di una famiglia 'tipo' a salire nel periodo settembre-dicembre di ben +190 euro rispetto allo stesso periodo dello scorso anno".

A settembre riaprono poi le scuole, e già, sottolinea Assoutenti, "si preannuncia un salasso sulla spesa legata al materiale scolastico: i prodotti di cartoleria registrano un incremento attorno al +9% su base annua, a causa dei rincari delle materie prime e dei maggiori costi di produzione. Una famiglia che deve acquistare da zero per il proprio figlio tutto il corredo per l’intero anno scolastico- come zaino, diario, astuccio, penne, matite, quaderni-si ritrova così a spendere circa 50 euro in più rispetto al 2022, a cui si dovranno aggiungere i rincari per i libri di testo (la cui spesa totale a studente varia dai 300 euro della prima media ai 600 euro del liceo, compresi i dizionari). Su tale fronte gli aumenti vanno da un minimo del 4% a un massimo del 12%, con la spesa media per i testi scolastici che sale di circa 45 euro rispetto allo scorso anno, e un aggravio totale per la voce “scuola” pari a +95 euro a studente".