Energia, prezzi alti ancora per molto. Ecco come risparmiare sulle bollette

Met Energia, l'Ad Rebuzzini: "Ecco il reale motivo dietro l'aumento delle bollette"

Nell’ultimo anno, l’energia ha assunto un ruolo da protagonista nelle vite degli italiani. Dalla primavera del 2022, infatti, la guerra in Ucraina ha posto le basi per un aumento esponenziale dei prezzi delle bollette che ha messo a dura prova i portafogli di molte famiglie. Comunque, oltre all’energia, anche il tema della sostenibilità ambientale e sociale si sta insediando sempre di più all’interno di grandi e piccole imprese, non importa di quali settori.

E tra i player del settore energia che hanno dato grande rilievo all’ambiente anche all’interno del proprio business c’è Met Energia, azienda con un forte focus sulle rinnovabili, essenziali per sostituire i carburanti tradizionali e ridurre così le emissioni di anidride carbonica e gas climalteranti. Per spiegarci meglio su cosa vuole puntare l’azienda nel prossimo futuro e quali sono i retroscena dietro il rialzo delle forniture energetiche, Affaritaliani.it ha interpellato Giuseppe Rebuzzini, Ceo di Met Energia Italia.

Rebuzzini, quali sono le vostre politiche sulla sostenibilità?

"Dal punto di vista ambientale, l’azienda è molto attenta in quanto le energie rinnovabili sono direttamente connesse al nostro business. Innanzitutto, Met Energia Italia si occupa della vendita della cosiddetta “energia verde”. L’elettricità che mettiamo sul mercato ha associate diverse garanzie che ne testimoniano un’origine ‘pulita’. Il plus che offre la nostra azienda è dare una garanzia anche all’origine del gas, per il quale, invece, queste certificazioni d’origine non esistono. Oltre alle attività green che compongono il nostro core-business, sponsorizziamo anche l’associazione 3B, la quale si occupa dello sviluppo di boschi per supportare il benessere delle api, grande esempio della fragilità dell’ambiente che ci circonda.

Ma non è tutto. Met Energia Italia si occupa anche di responsabilità sociale. L’azienda sostiene infatti “I bambini delle fate”, impresa che dal 2005 assicura sostegno economico alle famiglie con membri che soffrono di autismo e disabilità. In più, supportiamo anche il progetto “Dalle stalle alle stelle”, dedicato ai centri di riabilitazione presso l’Ospedale Niguarda di Milano. Infine, l’azienda ha anche sostenuto economicamente le famiglie vittime dell’invasione in Ucraina".