Mutui, brutte notizie per chi vuole comprare casa: tassi in forte risalita a febbraio

Mutui in salita: tassi al 3,17% a febbraio

A febbraio 2025 il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è statopari al 3,17% (3,12% nel mese precedente e 4,42% a dicembre 2023). Lo rende noto l'Abi nel rapporto mensile. Il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è sceso al 3,98% dal 4,15% del mese precedente e dal 5,45% di dicembre 2023 mentre il tasso medio sul totale dei prestiti (quindi sottoscritti negli anni) è sceso al 4,27% dal 4,32% del mese precedente.

Da ottobre 2023, i tassi di mercato sono progressivamente diminuiti a seguito dei tagli della Bce, una tendenza proseguita anche nei primi mesi del 2025. Nei primi giorni di marzo si è osservato un assestamento: i tassi a breve termine si sono stabilizzati o leggermente ridotti, mentre quelli a lungo termine hanno registrato un rialzo, spiega l'Abi.

Il tasso praticato sui nuovi depositi a durata prestabilita (cioè certificati di deposito e depositi vincolati) a febbraio 2025 è stato il 2,49%. A gennaio tale tasso era in Italia superiore a quello medio dell’area dell’euro (Italia 2,66%; area dell’euro 2,55%). Rispetto a giugno 2022, (ultimo mese prima dei rialzi dei tassi Bce) quando il tasso era dello 0,29%, l’incremento è stato di 220 punti base.

Il rendimento delle nuove emissioni di obbligazioni bancarie a tasso fisso a febbraio 2025 è stato il 3,16%, con un incremento di 185 punti base rispetto a giugno 2022 quando era l’1,31%. A febbraio 2025 il tasso medio sul totale dei depositi (certificati di deposito, depositi a risparmio e conti correnti), è stato lo 0,82% (0,85% nel mese precedente; 0,32% a giugno 2022). Il tasso sui soli depositi in conto corrente, che non ha la funzione di investimento e permette di utilizzare una moltitudine di servizi, è lo 0,39% (0,41% nel mese precedente; 0,02% a giugno 2022). Infine, il margine (spread) sulle nuove operazioni (differenza tra i tassi sui nuovi prestiti e la nuova raccolta) con famiglie e società non finanziarie a febbraio 2025 è di 180 punti base.