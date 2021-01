MySecretCase raddoppia la crescita e chiude il 2020 con un fatturato di 6,5mln

La scaleup lancia un appello alle aziende italiane “Una delle nostre sfide del 2021 è quella di trasferire la produzione di sex toys, lingerie, e lubrificanti in Italia per sostenere le realtà locali, i lavoratori e le famiglie del nostro Paese. In Italia ci sono oltre 50 aziende che lavorano il silicone medicale con un indotto di oltre 2000 persone e un fatturato di 500 milioni di Euro; vogliamo lanciare un appello alle imprese e a tutti i potenziali partner interessati affinché ci aiutino a realizzare questo obiettivo ambizioso”

MySecretCase , il brand che ha cambiato l’immaginario sulla sessualità in Italia e primo shop online per il piacere delle donne e delle coppie, accelera ulteriormente la crescita e chiude l’esercizio 2020 con un EBITDA positivo e un fatturato più che raddoppiato, rispetto al 2018, pari a 6,5 milioni di Euro

La scaleup, fondata nel 2014 da Norma Rossetti, ha registrato, infatti, in questo ultimo anno uno sviluppo double digit dimostrando di poter crescere e scalare il business in un segmento di mercato che, in Italia, risulta ancora molto frammentato; un risultato che rappresenta il traguardo di una capillare strategia di crescita focalizzata sull’innovazione di prodotto, per la realizzazione delle linee iconiche firmate MySecretCase, un potenziamento delle strategie di marketing e un consolidamento ulteriore della brand awareness, attraverso l’organizzazione di progetti di educazione al piacere e di informazione sessuale, incontri tematici online e un approccio che negli anni si è rivelato vincente e molto amato dalla community: la sessualità come fattore culturale.

Complice di questa crescita, inoltre, anche l’accelerata data dal lockdown e dal cambiamento delle abitudini degli italiani in questi ultimi dodici mesi: nelle prime settimane di pandemia, infatti, le vendite sul sito sono raddoppiate, oltre il 40% degli utenti ha dichiarato di aver usato i sex toys e il 43% delle coppie si è detta disposta a provare nuove esperienze. Non solo, il carrello medio è cresciuto del 15% e il tasso di conversione del sito è praticamente raddoppiato, a parità di traffico: gli utenti interessati al prodotto hanno, quindi, immediatamente trasformato un'idea in bisogno.

“Il 2020 è stato un anno di conferme importanti, abbiamo ulteriormente incrementato la nostra quota di mercato in Italia, sviluppato nuovi progetti investendo in informazione e rafforzando la community. Questa è una delle più grandi soddisfazioni, perché lavorare in un’azienda che, in questo particolare periodo storico, può investire e avere una strategia di crescita a lungo termine è uno stimolo per tutto il team a fare sempre meglio” dichiara Norma Rossetti, CEO di MySecretCase.

“Nel 2021 punteremo all’espansione internazionale e alla realizzazione di nuove categorie di prodotto; anche se una delle nostre più grandi sfide rimane quella di trasferire la produzione dei sex toys e non solo, in Italia, creando così un’inversione di rotta rispetto alla tendenza nazionale alla delocalizzazione, per sostenere le imprese, i lavoratori e le famiglie del nostro Paese.

In Italia ci sono oltre 50 aziende che lavorano il silicone medicale con un indotto di oltre 2000 persone e un fatturato di 500 milioni di Euro e, per questo, vogliamo lanciare un appello alle imprese e a tutti i potenziali partner interessati affinché ci aiutino a realizzare questo obiettivo ambizioso” conclude.

Ma chi sono gli instancabili e gli habitué dei gadget dedicati al piacere? Il mercato risulta essere decisamente in espansione in tutte le fasce d’età: se, però, nell’ultimo anno è cresciuta anche la percentuale dei senior che si avvicina ai sex toys - il 30% nella fascia 36-50 e quasi il 10% oltre i 50 anni - sono ancora i Millennial gli acquirenti più assidui (62%). Anche quest’anno Milano si conferma la città più dinamica in termini di vendite ma sono Firenze, Lecce, Prato, Vicenza le più in crescita nel 2020.

I toys più amati rimangono i succhiaclitoride e i vibratori telecomandati; durante il lockdown, infatti, questa categoria è cresciuta ad un ritmo del 250-280% anno su anno. L’analisi dei dati ci rivela, inoltre, che gli utenti spendono mediamente tra gli 80 e i 90 euro e il ben il 70% di essi ordina da un dispositivo mobile e lo fa in orario d’ufficio.