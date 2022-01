N26, gli uomini guadagnano ma le donne risparmiano: lo studio

N26, gli italiani risparmiano in media il 16% del reddito mensile: i napoletano l'11%, i milanesi il 13% e i romani il 14 per cento

N26 ha inoltre analizzato le abitudini di spesa e di risparmio di oltre 20.000 clienti della digital bank in Italia e di 1,7 milioni di consumatori a livello globale, ricavando interessanti e preziose indicazioni.

N26, le abitudini di risparmio e di spesa degli italiani

Nel corso del 2021 i clienti italiani di N26 hanno risparmiato una media di 164,58 € al mese, pari al 16% del proprio reddito mensile. Questo pone i consumatori italiani all'incirca a metà della classifica secondo i dati della ricerca: risparmiano quasi il triplo del loro reddito rispetto ai francesi (6 %) ma sono relativamente lontani dalla Spagna (23 %) e dalla Germania (18 %). Guardando ai confronti regionali, gli abitanti delle tre maggiori città italiane mettono da parte una percentuale minore del proprio reddito mensile rispetto alla media nazionale: I romani risparmiano il 14%, i milanesi il 13% e i napoletani l'11%.

Questo è particolarmente interessante se si considera che i residenti a Roma e Milano hanno mezzi finanziari superiori alla media nazionale (+215 % a Milano, +145 % a Roma). L'italiano medio spende di più durante le vacanze (+17 % a dicembre). In particolare, i milanesi e i romani preferiscono concentrare le spese a luglio, mese in cui spendono il 17 % e il 26 % in più rispetto al resto dell'anno.

N26, gli uomini guadagnano di più ma le donne sanno risparmiare meglio

I dati globali dei clienti di N26 mostrano anche interessanti differenze nelle attitudini al risparmio tra gli utenti classificati come uomini e donne. Nonostante la ricerca confermi che gli uomini abbiano in media un reddito mensile superiore del 30%, le donne sono le migliori risparmiatrici sia in termini assoluti che per quanto riguarda la percentuale di reddito che riescono a mettere da parte. Mentre gli uomini risparmiano solo il 16% del proprio reddito mensile, le donne raggiungono il 22%. In totale, la donna in media risparmia il 4% in più nonostante abbia entrate significativamente inferiori.

Il "gap di risparmio" è particolarmente visibile nei gruppi di età 18-34. Le donne nella fascia di età 18-19 anni risparmiano 52,16 € (50%) più degli uomini, pur avendo più o meno lo stesso reddito. Nella fascia 20-24 le donne mettono da parte 40,38 € (50 %) più degli uomini, con 155,20 € (20 %) di reddito mensile in meno. Infine, le donne tra i 30 e i 34 anni risultano aver risparmiato in media 75,96 € (32 %) più dei loro omologhi maschi, con un reddito mensile inferiore di 368,42 € (26 %).

N26, risparmio e neuroscienza: il parere dell'esperto

Per affrontare il tema della gestione del denaro da una prospettiva scientifica, N26 ha consultato una esperta del settore: la Professoressa Mira Fauth-Bühler, neuroscienziata e docente di neuroeconomia e psicologia economica all'Università di Economia e Management FOM di Stoccarda, in Germania. L’esperta condivide spiegazioni e suggerimenti su come possiamo “riprogrammare” il nostro cervello per preferire effettivamente il risparmio alla spesa e perché il denaro e le carte di credito causano una scarica di dopamina.