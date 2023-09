Nadef, da privatizzazioni l'1% del Pil. Così il governo può incassare 20 mld

Nadef, ecco come il governo può incassare 20 mld per coprire i costi della manovra

Il governo dà il via alla caccia ai fondi per coprire i costi della Finanziaria che, da ciò che è emerso, dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 miliardi di euro. Per le coperture al momento ci sono i circa 14 miliardi in deficit, 2 miliardi dalla spending review annunciata ieri dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e altri 2 miliardi stimati dal gettito della tassa sugli extraprofitti bancari.

Una parte delle risorse potrebbe arrivare dalle privatizzazioni, che nell'orizzonte pluriennale dovrebbero far entrare nelle casse dello Stato risorse pari a circa l'1% del Pil. Sui tempi, però, Giorgetti spiega che ''se e quando verranno effettuate, lo decide il ministero dell'Economia''.

Prima di mettere nero su bianco la manovra la Nadef dovrà passare in Parlamento, per essere votata in Aula mercoledì 11 ottobre. Contestualmente le Camere devono autorizzare lo scostamento di Bilancio portato al 4,3% il prossimo anno dal 3,6% tendenziale. Uno sforamento di 14 miliardi circa che andranno alle coperture della manovra. Per il via libera all'extra-deficit servirà la maggioranza assoluta.