Neat Burger, nuovo store a Milano: il ristorante plant-based di Hamilton e Di Caprio arriva in Porta Venezia

Neat Burger, seconda apertura a Milano

Apre giovedì prossimo 12 settembre a Milano in Viale Vittorio Veneto il secondo negozio in Italia (dopo quello di Cascina Merlata a Rho) della catena di ristorazione plant-based Neat Burger sostenuta nientemeno da Leonardo Di Caprio e Lewis Hamilton. Nel 2025 sono previste altre due aperture per il brand vegano, o meglio flexitariano ossia pensato per chi è propenso a una dieta mista non bandendo totalmente carne e pesce ma, se può, sceglie i vegetali. Inutile dire che Hamilton è vegano e Di Caprio è molto attento ai bisogni del pianeta. Il primo store milanese, inaugurato lo scorso anno a Merlata Bloom, ha riscosso un buon successo, segnale che anche il pubblico italiano è pronto a sperimentare una ristorazione più consapevole e attenta all’ambiente. Il nuovo punto vendita di Porta Venezia promette di diventare un’alternativa sostenibile, non solo per vegani e vegetariani, ma anche per chiunque desideri ridurre il proprio impatto ambientale.

Neat Burger, fondata da Hamilton nel 2019, serve infatti prodotti che sostituiscono la materia prima animale e ha negozi (otto) nel Regno Unito, patria del campione, a Dubai e negli Usa. Nel 2022, l’azienda ha annunciato una raccolta fondi da 30 milioni di dollari per sostenere la sua crescita globale. È stato in questa occasione che al nome di Hamilton si è aggiunto quello di Di Caprio, noto per il suo impegno verso l’ambiente. Secondo chi ha provato l'insegna il menu è variegato e appetitoso dato che non mancano i fritti (vegetali ovviamente). Il Neat Burger classico è fatto con macinata di carne vegetale, formaggio vegetale, cipolle grigliate, cetrioli pomodoro e salsa. Prezzo non economico, ma è ovvio anche questo, intorno ai 13 euro. Comunque ci sono anche panini e ovviamente insalate.

Nella Cesar Salad il pollo è vegetale. Il preferito di Di Caprio sarebbe lo Smash Burger con doppio formaggio, cipolle senape salsa con contorno di patatine mentre Hamilton preferirebbe Il Cheez Burger (burger, cetriolini, cipolle, ketchup e senape). La carne usata è di ricetta elaborata da Neat Burger tranne il (finto) pollo che è di una azienda americana. Naturalmente anche il packaging è sostenibile e senza plastica. La catena è pet friendly ossia potete portare il vostro cane che potrebbe gradire il menu proposto come fa Roscoe, ossia il bulldog di Hamilton che segue una dieta vegetariana. Risultato: pelo più soffice e problemi respiratori,di cui la razza è affetta, migliorati, secondo Hamilton ovviamente.