Netflix: trimestrale deludente, il titolo crolla

Arrivano a perdere fino al 12% i titoli Netflix dopo la deludente guidance sui nuovi abbonati: solo 2,5 milioni nel terzo trimestre contro 5,27 attesi dal mercato. Nel secondo trimestre, l'utile è stato di 720 milioni di dollari su ricavi pari a 6,1 miliardi, contro 709 milioni di profitti e 5,8 miliardi di fatturato nei primi tre mesi dell'anno. Gli analisti si aspettavano un trimestrale migliore considerando il coronavirus che ha costretto la gente a casa. Gli abbonati sono cresciuti di 10,1 milioni a circa 193 milioni. La società ha anche annunciato la nomina a co-Ceo diTed Sarandos, mentre Greg Peters sarà direttore operativo e responsabile del prodotto. "Penso che la meritata promozione di Ted formalizzi come abbiamo gestito il business fino ad oggi", ha commentato l'amministratore delegato di Netflix, Reed Hastings, segnalando di voler restare al timone in condominio per un decennio.