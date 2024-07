Newlat: perfezionata l'acquisizione del 100% di Princes Limited

Newlat Food ha concluso l’operazione di acquisizione del 100% di Princes Limited da Mitsubishi Corporation. Il presidente di Newlat Food, Angelo Mastrolia, ha ribadito in una nota che “il nostro obiettivo entro il 2030 è di raggiungere un fatturato 5 miliardi di euro, un Ebitda di oltre 300 milioni di euro, un reddito netto superiore a euro 100 milioni, un Fcf oltre i 170 milioni di euro e un patrimonio netto che supera i 700 milioni di euro”.

“Stiamo costruendo un gruppo solido e finanziariamente resiliente, composto da circa 8.800 persone, capace di offrire agli investitori e agli stakeholder un'opportunità unica di prendere parte di una storia di crescita ambiziosa”, ha continuato Mastrolia. Contestualmente è stato nominato il nuovo Cda di Princes, che sarà composto da Angelo Mastrolia in qualità di presidente, Simon Harrison nel ruolo di Ceo, Fabio Fazzari come Cfo, Giuseppe Mastrolia come Director, concentrato specificamente sull'implementazione di sinergie commerciali e operative e sullo sviluppo del business del Gruppo, e Benedetta Mastrolia come Director, per garantire una comunicazione efficace agli analisti e agli investitori in relazione agli sviluppi del Gruppo.