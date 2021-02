News, Murdoch vince il braccio di ferro:Google pagherà i contenuti di NewsCorp

NewsCorp ha annunciato oggi uno storico accordo pluriennale con Google in base al quale il colosso dei motori di ricerca pagherà per ottenere i contenuti delle notizie dall'editore. Tra le pubblicazioni firmate NewsCorp che entreranno a far parte del progetto Google News Showcase figurano il Wall Street Journal, Barron's, MarketWatch e il New York Post negli Stati Uniti; il Times, il Sunday Times e il Sun nel Regno Unito e una serie di piattaforme di notizie australiane come l'Australian, news.com.au, Sky News, oltre a diverse testate nazionali e locali.

L'accordo, che ha una durata triennale, prevede anche lo sviluppo di una piattaforma in abbonamento, la condivisione dei ricavi pubblicitari tramite i servizi di tecnologia pubblicitaria di Google e investimenti per lo sviluppo di audio e video giornalismo. "L'accordo avrà un impatto positivo sul giornalismo in tutto il mondo", ha commentato Robert Thomson, chief executive di NewsCorp, aggiungendo: "Voglio ringraziare Sundar Pichai e il team di Google per aver mostrato un impegno premuroso per il giornalismo, che avra' risonanza in tutti i Paesi".

Il Ceo della casa madre di Google, Alphabet, aveva affermato lo scorso ottobre che il prodotto per la divulgazione delle notizie di Google consente agli editori che ne prendono parte di organizzare le loro storie in "pannelli", un metodo che consentirà loro di esercitare un maggiore controllo sui contenuti. "Questo approccio è diverso rispetto agli altri prodotti per le notizie, perchè si basa sulle scelte editoriali che i singoli editori fanno sulle storie da mostrare ai lettori e su come presentarle".

I termini finanziari dell'accordo non sono stati rivelati. News Corp ha solo accennato a "pagamenti cospicui" da parte di Google. Don Harrison, presidente delle partnership globali di Google, ha affermato che il Google News Showcase consente agli "editori di curare i contenuti per offrire un'esperienza editoriale online avanzata. L'accordo di oggi con NewsCorp copre una gamma di prodotti, tra cui News Showcase, YouTube, Web Stories, Audio e altre tecnologie per la pubblicita'".

Lo scorso anno, Google aveva raggiunto un accordo con alcuni editori per ottenere i loro contenuti in licenza. Nel 2019, NewCorp ha lanciato un servizio di aggregazione pensato per far fronte alle preoccupazioni che il prodotto Google News non ricompensasse il lavoro degli editori.