Nft, mercato in continuo rinnovamento. Finanziamento della resistenza ucraina

Il mercato degli NFT è in continuo rinnovamento

Come ormai tutti sanno, gli NFT (Non-Fungible Token) sono oggetti digitali basati su blockchain le cui unità sono progettate per essere uniche, a differenza di criptovalute tradizionali le cui unità sono pensate per essere intercambiabili. Un NFT si può archiviare su blockchain, solitamente è basato sulla crypto Ethereum, e può essere associato a files contenenti immagini, video, audio, o in alcuni casi limite, anche oggetti fisici.

Secondo Chainalysis nel 2021 gli utenti hanno inviato almeno 44,2 miliardi di dollari in criptovaluta a ERC-721 e ERC-1155, i due tipi di contratti intelligenti Ethereum associati. Per il sito nonfungibile.com nel 2021 le vendite hanno registrato un valore totale di 1,1809 miliardi di dollari USA. Secondo la piattaforma DappRadar nel terzo trimestre del 2021 c’è stato un incremento del +704% rispetto al trimestre precedente e una cifra di aumento annuo così incredibilmente alta che preferisco non citarla.

FlyLux

Il mercato è molto fluido e può all’improvviso offrire opportunità insperate. Stanno nascendo tipologie di NFT che potremmo definire “ibride”, nel senso che offrono un quadro di remunerazione molto appetibile. In questi giorni sono giunti sul mercato i FlyLux, emessi con una finalità più complessa, e in teoria più performante. FlyLux è linkato a livello mondiale al settore dei Business Jet e del Turismo di Lusso. A fronte del normale ritorno dell’investimento atteso, si ricevono vantaggi pratici che esulano dalla tipologia di NFT cui ci eravamo abituati: il controvalore in voucher viaggi, lo sconto del 15% sui voli privati di Fly Free Airways, la compagnia aerea emittente, convenzioni dirette e in omaggio altrettanti FlightCoin, la criptovaluta di FlyFreeAirways, listata su Waves.

NFT: investimento rischioso?

Se analizziamo i dati, sembrerebbe che gli NFT più tradizionali siano tutt'altro che un investimento sicuro. Per OpenSea, la più importante piattaforma, solo il 28,5% degli NFT ha acquistato valore dopo l’emissione. Ma un altro dato è più confortante: acquistare NFT sul mercato secondario da altri utenti porta a un profitto il 65,1% delle volte. Importante è la professionalità: il 78% delle rivendite di chi non è non qualificato si traduce in una perdita, mentre operatori professionali e privati con esperienza realizzano normalmente un profitto in breve tempo, anzi il 51% ottiene ritorni particolarmente interessanti pari o superiori a 2 volte l'investimento iniziale.

Marketing dirompente

Con la nuova tipologia dei FlyLux siamo arrivati al marketing più dirompente? Si rivolteranno i puristi, ma il grande pubblico vuole novità. Secondo Chainalysis gli NFT rappresentano una delle aree più eccitanti e in rapida crescita della criptovaluta in tutto il mondo e sono diventati particolarmente richiesti dagli investitori al dettaglio.

Uno dei più noti esperti del settore NFT, Michele Ficara Manganelli, afferma che dovremmo considerare anche un elemento purtroppo in questi giorni protagonista dei rapporti internazionali: la conflittualità e gli interventi militari. “Non vorremmo essere considerati cinici, ma il mercato degli investimenti in arte considera anche i rischi reali dell’”arte fisica”. Oggi il più evidente è che un’opera tradizionale, reale, concreta, può essere danneggiata da un bombardamento, una virtuale no”. Il 5 marzo scorso il Financial Times ha parlato diffusamente di NFT come opportunità di finanziamento della resistenza ucraina.

“L’Ucraina prevede di emettere la raccolta NFT per finanziare le forze armate”. Come dire: gli NFT sono a prova di bombardamento e quindi sono più sicuri. “Support Ukraine, Stop the war” è il titolo dell’opera in NFT di Lorenzo Quinn.