Nike, virus stop: riparte lo sport. Profitti trimestrali più alti della storia

La ripresa degli sport durante la stagione primaverile, il miglioramento della situazione pandemica e forte crescita del brand in Cina nonostante la campagna di boicottaggio che ha colpito nel Dragone diversi marchi occidentali come anche H&M e Adidas per le denunce di lavoro forzato nella regione autonoma uigura (Xuar) dello Xinjiang. Fattori che hanno trainato la domanda di sneaker e abbigliamento sportivo.

Nike ha chiuso il quarto trimestre fiscale con un risultato da record, raggiungendo per la prima volta nei 50 anni di storia aziendale un fatturato di oltre 12 miliardi di dollari. I ricavi del trimestre risultano raddoppiati a 12,34 miliardi di dollari, rispetto ai 6,31 miliardi registrati un anno prima, quando le vendite erano state colpite di riflesso dagli effetti della diffusione del Covid-19. Le vendite dirette, vale a dire gli articoli ordinati tramite le app, il sito web o i negozi Nike, sono volate del 73% nel quarto trimestre, a quota 4,5 miliardi di dollari.

Serena Williams

Nel trading after-hours, il titolo di Nike è balzato del 12%, rivelando che i risultati hanno superato le previsioni di Wall Street. L'utile netto del periodo si e' attestato a 1,5 miliardi di dollari, a fronte della perdita netta di 790 milioni di dollari contabilizzata nello stesso trimestre di un anno prima. "Questi sono momenti in cui i marchi forti possono diventare piu' forti e ogni trimestre questa realta' si concretizza ancora di più", ha affermato il Ceo John Donahoe in una call con gli analisti.

Durante la pandemia, molti sport professionistici e giovanili sono stati sospesi. Nike ha temporaneamente chiuso i suoi negozi al dettaglio e ha continuato a pagare i suoi dipendenti, raddoppiando le vendite digitali mentre i consumatori erano confinati nelle loro case. Quando le persone sono tornate a fare acquisti nei negozi e sono ricominciati gli eventi sportivi, le entrate sono aumentate del 141% in Nord America nel trimestre conclusosi a maggio.

Le vendite nella regione sono aumentate del 29% rispetto allo stesso periodo del 2019. In Cina, le vendite nella regione della Grande Cina sono aumentate del 17% per Nike, a quota 1,9 miliardi di dollari, nell'ultimo trimestre.

I dirigenti prevedono che le entrate di Nike aumenteranno di oltre il 10% e supereranno i 50 miliardi di dollari nell'anno fiscale iniziato a giugno, dopo essere aumentate del 19% nell'anno fiscale appena concluso. Si aspettano inoltre che i margini di profitto si espandano, poiche' l'azienda vende piu' articoli direttamente ai consumatori.

La società prevede anche che le vendite dirette rappresenteranno circa il 60% delle vendite totali nel 2025, rispetto all'attuale 40%. La società ha anche affermato che sta assistendo a un miglioramento sequenziale in Cina e prevede di aprire un nuovo centro di tecnologia digitale a Shenzhen.