Nobel per l'Economia, chi è Claudia Goldin e perché ha vinto proprio lei

Claudia Goldin vince il Nobel per l'Economia 2023

Claudia Goldin ha vinto il premio Nobel per l'Economia 2023. Lo ha annunciato l'Accademia reale svedese delle Scienze. Il prestigioso premio, formalmente noto come Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in memoria di Alfred Nobel, è l'ultimo dei premi Nobel di quest'anno e vale 11 milioni di corone svedesi.

Il riconoscimento è stato assegnato a Goldin "per aver fatto progredire la nostra comprensione dei risultati del mercato del lavoro femminile". Goldin, si legge nelle motivazioni, ha scoperto i fattori chiave delle differenze di genere nel mercato del lavoro.

Chi è Claudia Goldin, vincitrice del Nobel per l'Economia del 2023

Claudia Goldin è nata a New York City nel 1946 da una famiglia ebrea ed è cresciuto nel complesso residenziale di Parkchester nel Bronx. Da bambina, era determinata a diventare un'archeologa, ma dopo aver letto The Microbe Hunters (1927) di Paul de Kruif alle scuole medie, fu attratta dalla batteriologia.

Quando era alle superiori, ha completato un corso estivo di microbiologia presso la Cornell University e dopo essersi diplomata alla Bronx High School of Science è entrata alla Cornell University con l'intenzione di studiare microbiologia. Al secondo anno, frequentò un corso con Alfred Kahn, "il cui totale piacere nell'usare l'economia per scoprire verità nascoste fece per l'economia ciò che le storie di Paul de Kruif avevano fatto per la microbiologia".

Rimase affascinata dalla regolamentazione e dall'organizzazione industriale, gli argomenti che interessavano Kahn, e scrisse la sua tesi di laurea sulla regolamentazione dei satelliti per le comunicazioni. Dopo aver conseguito la laurea in economia alla Cornell, Goldin è entrata nel programma di dottorato in economia presso l'Università di Chicago con l'intenzione di studiare organizzazione industriale. Iniziò il suo programma di dottorato in quel campo, ma dopo che Gary Becker arrivò a Chicago aggiunse l'economia del lavoro e poi gravitò sulla storia economica con Robert W. Fogel.

Ha scritto la sua tesi di dottorato sulla schiavitù nelle città prebelliche degli Stati Uniti e nell'industria del sud. Ha conseguito un dottorato di ricerca nel 1972. Dopo la scuola di specializzazione, Goldin ha insegnato all'Università del Wisconsin-Madison, all'Università di Princeton e all'Università della Pennsylvania prima di unirsi al dipartimento di economia dell'Università di Harvard nel 1990, dove era la direttrice di ricerca. Prima donna a cui è stato offerto un incarico in quel dipartimento.