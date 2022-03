4AIM SICAF: approvato il bilancio 2021 e nuove nomine

L’Assemblea Ordinaria approva il Bilancio di Esercizio 2021 con un utile di esercizio pari ad Euro 3.955.854 (Euro -1.844.528 al 31 dicembre 2020)

L’Assemblea degli Azionisti di 4AIM SICAF (4AIM:IM), prima SICAF focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su Euronext Growth Milan, si è riunita in data odierna in prima convocazione come da calendario societario.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso e tutelare la salute dei Soci, degli Amministratori e dei Sindaci, si evidenzia che ai sensi dell’art. 106, comma 4, l’intervento e l’esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea sono stati consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato e mediante mezzi di telecomunicazione, del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante misure connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021̀

L’Assemblea Ordinaria ha approvato all’unanimità dei presenti il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 28 febbraio 2022, che chiude con utili da realizzi per Euro 4.054.893, +120,3% rispetto al 31 dicembre 2020 (Euro 1.841.038), un risultato della gestione investimenti per Euro 6.499.318 (Euro -115.551 al 31 dicembre 2020) e un utile di esercizio pari a Euro 3.955.854 (Euro -1.844.528 al 31 dicembre 2020).

Il Verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

L’Assemblea Ordinaria ha deliberato il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e ha stabilito in 9 il numero dei componenti. Sono stati nominati quali componenti del Consiglio di Amministrazione: Giovanni Natali, Alessandro Merenda, Roberto Maviglia, Anna Guglielmi, Giorgio Piazza, Cornelio Mereghetti, Fabio Petrucci, Piergiuseppe Mazzoldi e Vittorino Lanza (tratti dalla lista di candidati presentata dall’azionista Ambromobiliare S.p.A., titolare di n. 100 azioni di categoria A).

I Consiglieri Roberto Maviglia e Anna Guglielmi sono in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall’art. 148, c.3 del D. Lgs. 58/1998 (TUF).

L’Assemblea ha altresì deliberato i compensi del Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica fino all’approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Il curriculum vitae dei Consiglieri è a disposizione del pubblico sul sito internet www.4aim.it.

L’Assemblea ha altresì nominato il Collegio Sindacale che resterà in carica fino all’assemblea di approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Sulla base della lista presentata dall’azionista Ambromobiliare S.p.A., titolare di n. 100 azioni di categoria A, sono stati nominati: Barbara Ricciardi – Presidente, Gaetano Castagna - Sindaco Effettivo, Alessandro Servadei - Sindaco Effettivo, Giuseppina Minutella – Sindaco Supplente, Francesco Montanari – Sindaco Supplente. L’Assemblea ha altresì deliberato i relativi compensi. Il curriculum vitae dei Sindaci è a disposizione del pubblico sul sito internet www.4aim.it.

Nomine del nuovo Consiglio di Amministrazione

Il nuovo Consiglio di Amministrazione riunitosi a seguito dell’Assemblea Ordinaria di 4 AIM SICAF, ha nominato Alessandro Merenda, Presidente e Giovanni Natali, Amministratore Delegato.